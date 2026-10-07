Giornate Fai d’Autunno: la Lombardia apre 131 tesori nascosti, 11 nel Comasco

Torna il grande weekend del Fai. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, per la 15esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, in Lombardia apriranno 131 luoghi in 48 Comuni, 117 dei quali in via straordinaria.

Un’occasione unica, sostenuta da Regione Lombardia, per entrare in palazzi, chiese, fabbriche storiche e scorci di paesaggio solitamente chiusi o poco conosciuti.

La novità 2026 è il focus su saperi e antichi mestieri: un percorso tra tradizioni manifatturiere, creatività ed eccellenze produttive, realizzato con Confindustria e Museimpresa. A livello nazionale saranno oltre 700 i luoghi aperti in 350 città, con visite a contributo libero grazie ai volontari FAI e a oltre 9.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati per guidare il pubblico.

I luoghi aperti nel Comasco