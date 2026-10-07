Locate Varesino, cade da una catasta di legna, gravissimo 79enne

Grave infortunio questa mattina in un’azienda agricola a Locate Varesino, in via Madonnetta. Un uomo di 79 anni, dalle prime informazioni sarebbe caduto da una catasta di legna, riportando traumi molto seri. E’ ricoverato all’ospedale di Varese.

Sembra che l’uomo, per alcune attività fosse salito sulla legna accatastata, a un’altezza di oltre 3 metri. Per cause ancora da chiarire però, il 79enne avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e andando a finire sul cemento sottostante. Nell’impatto ha riportato gravissimi traumi alla testa, al viso e alle gambe.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sono intervenute a Locate Varesino auto medica e infermieristica e l’ambulanza. Il 79enne è stato trasportato all’ospedale di Varese ed è ricoverato in terapia intensiva.