Giro di Lombardia, parata di stelle sul lago: tutti i big al via

Rcs Sport, società che organizza il Giro di Lombardia di ciclismo, ha diffuso l’elenco iscritti della gara che si corre sabato 10 ottobre con partenza da Bergamo e traguardo a Como. Tra i nomi più noti il campione del mondo Brandon McNulty, il suo compagno di squadra Isaac Del Toro, il campione europeo Remco Evenepoel, l’inglese Tom Pidcock, l’australiano Michael Matthews, l’azzurro Giulio Ciccone, il francese Paul Seixas. Ci saranno i sudamericani Egan Bernal e Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, che comprendeva la tappa Ivrea-Como, terminata in piazza Cavour con il successo di Dario Cataldo. Iscritti anche i comaschi Alessandro Fancellu, Mattia Gaffuri e Lorenzo Fortunato.



Altri nomi di rilievo del panorama nazionale e internazionale, gli italiani Mattia Cattaneo, Filippo Zana, Christian Scaroni, Davide Piganzioli, Diego Ulissi, Simone Velasco, Giulio Pellizzari, Andrea Bagioli e Fausto Masnada, l’olandese Bauke Mollema (primo al Lombardia 2019), il polacco Michal Kwiatkowski (campione del mondo 2014), gli statunitensi Quinn Simmons e Matteo Jorgenson, lo spagnolo Mikel Landa, lo svizzero Marc Hirschi, gli australiani Michael Storer e Jai Hindley, primo al Giro d’Italia 2022.

Non ci sarà, come è noto, il vincitore delle ultime cinque edizioni, lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore delle ultime cinque edizioni, bloccato per le conseguenze di una caduta alla Vuelta.