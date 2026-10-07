Da venerdì la Centomiglia di motonautica, blocco della navigazione tra Como, Blevio e Cernobbio

Un weekend denso di eventi sportivi. Al Giro di Lombardia e alla partita di calcio Como-Roma si aggiunge la Centomiglia del Lario di motonautica.

La manifestazione organizzata dallo Yacht Club Como avrà la sua base a Cernobbio, quindi la logistica e la disposizione dei box non riguarderà la città.

Le competizioni saranno nel primo bacino del lago. Le gare, di varie categorie, scattano venerdì. La prima sfida alle 14, la seconda e la terza sabato alle 14 e alle 15, per arrivare alla Centomiglia vera e propria. L’orario teorico di partenza è domenica alle 14, ma potrebbe scalare per esigenze di ordine pubblico collegate al match fra Como e Roma, che si disputa alle 12.30 e che si chiuderà – minuto più, minuto meno – verso le 14.15.

La disputa della Centomiglia porterà alla sospensione della navigazione pubblica di linea e non di linea e dei mezzi da diporto nel tratto di lago compreso tra i Comuni di Como, Blevio e Cernobbio i giorni venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il servizio non sarà disponibile ai pontili di Como, Tavernola, Cernobbio e Blevio dalle ore 12 alle ore 17.

In sostituzione è prevista l’effettuazione di un servizio bus navetta, da Como in piazza Cavour, da Tavernola al pontile Navigazione, da Cernobbio in Largo Visconti e a Moltrasio zona Hotel Imperiale. A Moltrasio avverrà il trasbordo dal bus alla nave e viceversa per i passeggeri diretti agli scali successivi.

Il bus navetta che collega Como-piazza Cavour a Moltrasio farà sempre una fermata a Tavernola-pontile. Il servizio non sarà effettuato sabato dalle ore 15 fino alla conclusione del Giro di Lombardia di ciclismo, con l’arrivo sul lungolago fissato attorno alle 17.