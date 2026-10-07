Giro di Lombardia, sabato Como blindata: l’arrivo sul lungolago verso le 17

Rcs Sport, società che organizza il Giro di Lombardia di ciclismo, ha diffuso l’elenco iscritti della gara che si corre sabato 10 ottobre con partenza da Bergamo e traguardo a Como. Tra i nomi più noti il campione del mondo Brandon McNulty, il suo compagno di squadra Isaac Del Toro, il campione europeo Remco Evenepoel, l’inglese Tom Pidcock, l’australiano Michael Matthews, l’azzurro Giulio Ciccone, il francese Paul Seixas. Ci saranno i sudamericani Egan Bernal e Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, che comprendeva la tappa Ivrea-Como, terminata in piazza Cavour con il successo di Dario Cataldo. Iscritti anche i comaschi Alessandro Fancellu, Mattia Gaffuri e Lorenzo Fortunato.

Non ci sarà, come è noto, il vincitore delle ultime cinque edizioni, lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore delle ultime cinque edizioni, bloccato per le conseguenze di una caduta alla Vuelta.

La “classica” di ciclismo scatterà da Bergamo alle 10.45. L’ingresso in provincia di Como, ipotizzando una media di 40 chilometri orari, verso le 15.10 a Bellagio. Poi la scalata al Colle del Ghisallo (15.30) e la discesa verso la città attraversando Canzo, Asso, Albese, Tavernerio e il passaggio da Camnago Volta con l’ingresso a Como verso le 16. In generale sul percorso le chiusure saranno predisposte con largo anticipo.

Il tracciato nella convalle attraverserà, in arrivo dal bivio di Ponzate, Camnago, e poi, come punti principali di un lungo elenco, via Briantea, viale Giulio Cesare, viale Innocenzo, via Bixio con la salita a San Fermo. E poi via Bellinzona, via Borgovico fino ad arrivare al lungolago. Ci sarà la salita verso Civiglio passando da via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante e via Grossi. Nuova discesa in città passando da Ponzate e Camnago con ripetizione della salita di San Fermo e arrivo in piazza Cavour. Dalle ore 10 su queste vie e le altre toccate dalla corsa scatta il divieto di sosta, mentre dalle 15.45 sarà completamente bloccato il traffico, fino al termine della manifestazione.

Orari differenti per il lungo lago – dove c’è l’arrivo – che sarà interamente chiuso dalle 3 alle 7 del mattino e dalle 12 alle 22 di sabato.

I primi provvedimenti in città scattano nella giornata di giovedì alle 19 nella zona di piazza Cavour per consentire il posizionamento delle strutture legate all’evento ciclistico.

C’è poi la zona dello stadio, che ospiterà i pullman delle squadre e che dopo la fine del Giro sarà predisposta per la gara di calcio Como-Roma, che si gioca alle 12.30 di domenica. In via Masia – tra piazzale Somaini e viale Rosselli – il blocco scatta dalle 19 di giovedì, in viale Vittorio Veneto alle 12 di venerdì, in viale Puecher dalle 9 di sabato.