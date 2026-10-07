Un muro di fiori per “Penna”, domani l’ultimo saluto

Un muro di fiori e un pellegrinaggio incessante a Cantù in via Ariberto una settimana dopo l’incidente che ha spento per sempre il sorriso di Gabriele Pennati, 17 anni, studente del liceo Fermi. Domani, la scuola chiuderà in anticipo e l’intera comunità si stringerà in un abbraccio ai familiari del giovane. Il funerale sarà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vighizzolo, preceduto alle 14.30 dalla recita del rosario. “Penna” è morto tornando a casa da scuola. Dopo un urto tra la sua moto e lo specchietto di un’auto, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, sbattendo contro un palo. Vani purtroppo i soccorsi immediati e il trasporto in elicottero all’ospedale di Varese. Da una settimana ormai, sono continui i momenti di ricordo e di omaggio a Gabriele in attesa domani dell’ultimo saluto.