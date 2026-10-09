Carlazzo, 1 milione di euro da Regione Lombardia per la riqualificazione del municipio

Un milione di euro da Regione Lombardia per la riqualificazione del municipio di Carlazzo: un investimento che mira all’efficienza e alla sostenibilità. L’importante finanziamento, il massimo che si può ottenere con il bando SeedPa, servirà per il primo lotto di lavori, nonché quello più importante. L’immobile verrà ristrutturato, ampliato e collegato al corpo secondario adiacente. Gli interventi interesseranno la porzione di immobile già destinata alle funzioni pubbliche primarie, che consentirà poi di programmare, senza soluzione di continuità, la realizzazione complessiva dell’opera.

“In continuità con gli importanti interventi effettuati in ambito scolastico, infrastrutturale e ambientale, già attuati e in fase di completamento, l’amministrazione comunale non poteva esimersi dall’ammodernare anche la casa dei carlazzini”. A dirlo è il sindaco Antonella Mazza. Il progetto complessivo si articola su due lotti complementari e renderà l’edificio multifunzionale, “in un’ottica di potenziamento dell’offerta di servizi al cittadino e di aggregazione polivalente – aggiunge il sindaco – avendo come obiettivo principe il miglioramento dell’efficienza energetica e il contenimento dei costi di gestione, sia in termini economici sia di sostenibilità ambientale”.

Il primo cittadino esprime soddisfazione per il finanziamento e ringrazia Regione Lombardia, “sempre attenta – dichiara – alle esigenze degli Enti locali” e pronta a “offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini”. “L’esigenza di operare sulla sede municipale era stata condivisa tempo fa con l’assessore Alessandro Fermi – fa sapere il sindaco Mazza – a lui va tutta la nostra più profonda gratitudine per la particolare attenzione rivolta anche ai nostri piccoli comuni”. Insieme all’assessore Maione, aggiunge il primo cittadino, Fermi “ha creduto e tradotto in un bando la necessità di attuare interventi radicali ed eco-sostenibili sul patrimonio pubblico locale. Un ulteriore grazie – conclude Mazza – lo voglio spendere per il presidente Attilio Fontana, che ha sempre a cuore il nostro territorio, e per il tecnico comunale Sergio Radici, che ha svolto un ottimo lavoro”.

Nel dettaglio, il finanziamento di 1 milione di euro, su un totale previsto del primo lotto di 1,6 milioni, permetterà di adeguare la prestazione energetica del fabbricato con l’isolamento termico, riqualificare l’impiantistica da fonte rinnovabile e riorganizzare sia gli spazi di lavoro sia dei collegamenti interni.