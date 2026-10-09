Mostra Mercato Artigianato, novità di rilievo per l’edizione 2026 dell’evento

Apertura nei fine settimana, 12mila metri quadri di esposizione con 150 standisti che hanno già dato la loro adesione. In mostra un’ampia selezione di prodotti artigianali dedicati a casa, moda e abbigliamento, benessere, enogastronomia, oggettistica e regalo.

Sono questi in sintesi i punti principali della 53esima Mostra Mercato dell’Artigianato, che è stata presentata a Lariofiere. Un “classico” per il polo fieristico brianzolo, fin dai tempi ormai lontani quando si chiamava Elmepe. All’epoca c’erano soprattutto artigiani del mobile, poi c’è stata una evoluzione adeguata al cambiamento di tempi ed esigenze del pubblico. In questo 2026 sono stati previsti convegni, incontri per imprenditori, momenti artistici, premiazioni, iniziative per i più piccoli e iniziative di carattere sociale.

Padiglioni aperti il 24 e 25 ottobre e il 30, 31 ottobre e 1° novembre. Chiusura, quindi nei giorni feriali tra il primo e secondo appuntamento, per venire incontro a una richiesta degli espositori.

Altra novità importante, da un punto di vista politico: l’arrivo di Cna Lombardia Nord Ovest che nelle attività di promozione e gestione affiancherà Lariofiere e Confartigianato Imprese di Como e Lecco. Tutti assieme, senza distinzioni legate alle tessere associative.