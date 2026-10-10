“L’arte che ispira collaborazione”, l’incontro a Erba per fare del bene

“L’arte che ispira collaborazione”: scuola, sociale e commercio insieme a sostegno di un progetto per la comunità. È il filo conduttore dell’evento organizzato oggi nella sede di NoiVoiLoro, a Erba. Dopo il successo dell’asta benefica dello scorso anno, la scuola media Puecher di Erba, e in particolare i ragazzi del progetto Alternativamente, hanno rinnovato il sostegno alla Fondazione Casa Fuori Casa, realizzando nuove opere che contribuiscono a fare del bene. L’evento ha visto la collaborazione tra la scuola, la Fondazione e l’associazione commercianti di Canzo “Oltre le vetrine“. Una serata che è stata un successo: sala piena, pubblico entusiasta e tutte le opere sono state vendute.

“Alternativamente” è un’esperienza per i ragazzi con più difficoltà che riescono a stare in aula. Si svolge durante le ore scolastiche, con un gruppo di volontari che affianca i ragazzi e lavora con loro usando soltanto materiali di riciclo. Attraverso arte e decori, si aiuta a rafforzare l’autostima nei ragazzi. Nel laboratorio si sentono a loro agio: fare opere per Casa Fuori Casa è stato un grande valore aggiunto. Lavorare e fare quadri che come fine avevano il sostegno a chi è più in difficoltà è stata un’occasione di crescita, per creare legami e valori.

L’incontro di questo pomeriggio è stata quindi l’occasione per condividere racconti, riflessioni, testimonianze e opere realizzate, che contribuiscono alla raccolta fondi della Fondazione. La raccolta fondi, in particolare, servirà per realizzare l’arredo urbano per la rampa di accesso di Casa Fuori Casa, quindi fioriere, panchina e corrimano. Oltre ai referenti del progetto portato avanti dall’istituto erbese, sono intervenuti Valentina Cecchi, psicologa del progetto Casa Fuori Casa, per riflettere su inclusione, crescita, comunità, durante e dopo di noi. Fondamentali anche le testimonianze dei referenti del progetto, che hanno evidenziato l’importanza della collaborazione con il territorio.