Como, al via il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età. L’inaugurazione è un omaggio a Volta

Inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età di Como. La cerimonia, nel pomeriggio, si è concentrata sulla figura del celebre scienziato comasco Alessandro Volta, alla vigilia dell’anniversario del bicentenario della morte. A introdurre l’evento, che si colloca nell’ambito delle celebrazioni in essere, la presidente dell’Università della Terza Età, Samuela Molteni. L’inaugurazione, che è stata un successo, ha visto anche la presenza delle istituzioni, dal Comune di Como al Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Alessandro Volta. La presidente, per l’occasione, ha anche presentato le iniziative in programma.

L’associazione Università della Terza Età Alessandro Volta persegue finalità culturali e di solidarietà sociale e vanta un’offerta formativa diversificata, che spazia da incontri tematici ad attività didattiche.