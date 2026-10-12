Denuncia di quattro residenti di Civiglio: “Inadempienze nella gestione della frana”

Quattro residenti di Civiglio hanno presentato alla procura di Como una denuncia-querela sulla gestione della frana del maggio 2024. “Contestiamo – scrivono in un post pubblicato su un gruppo facebook – nonostante l’urgenza dichiarata, le gravissime inadempienze negli interventi del Comune e chiediamo alla magistratura di accertare eventuali responsabilità penali”.

E’ in programma una serata di confronto lunedì 19 alle 20.45 all’oratorio di Civiglio. “Nella denuncia abbiamo cercato di dare voce anche ai tanti disagi e ai tanti problemi emersi nei precedenti incontri collettivi. Ci piacerebbe quindi approfondire insieme le ragioni e gli obiettivi di questa iniziativa e capire se altre persone desiderano sostenerla”.