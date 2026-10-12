Il cardinale Cantoni invita a pregare per il Papa: “Sperimentiamo la Chiesa come una famiglia”

Il cardinale Oscar Cantoni, invita i fedeli a pregare per papa Leone XIV, che ieri all’Angelus ha annunciato che sarà operato per l’asportazione di un nodulo al polmone. Il vescovo di Como invia il suo messaggio da Gravedona, dove sta trascorrendo alcuni giorni di convalescenza dopo il ricovero per una polmonite bilaterale.

“Vorrei che anche noi ci unissimo, come Comunità e come singoli, ai tanti che pregano per la salute del Papa – scrive il cardinale Cantoni – Momenti come questi ci aiutano a sentirci Chiesa, radunati in una sola famiglia attorno a Chi il Signore ha scelto come Pastore universale. È un’occasione per convincerci che la Chiesa è una casa accogliente, dove ciascuno si preoccupa dell’altro, legati come siamo da un vincolo spirituale e affettivo che tanto conforta e rassicura”

“È la stessa condizione che ho sperimentato anch’io, in questo periodo di malattia, ormai superato, attraverso la vicinanza che molti di voi mi avete testimoniato, così da confermarmi di essere dentro un corpo ecclesiale unito e concorde, che utilizza anche i momenti di malattia e di prova in occasioni di solidarietà – aggiunge il vescovo di Como – Preghiamo quindi con fiducia e affidiamo al Signore, per intercessione di Maria, il nostro papa Leone, unica voce autorevole dentro una situazione internazionale sempre più preoccupante e drammatica”.