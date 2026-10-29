Bardet al Ghisallo, visita a sorpresa con la famiglia: “Luogo mitico, sacro per il ciclismo”

Sorpresa al Santuario della Madonna del Ghisallo. Ieri Romain Bardet ha fatto visita al simbolo del ciclismo, a Magreglio, accompagnato dalla sua famiglia.

Il campione francese, che ha da poco chiuso la sua carriera su strada, ha voluto tornare in uno dei luoghi più iconici di questo sport.”Sono molto felice e molto onorato di tornare alla Madonna del Ghisallo. Per me è veramente un luogo mitico del ciclismo, uno dei più potenti”, ha detto Bardet in un video diffuso dal Santuario. “Non soltanto perché ho il ricordo dei miei primi Giri di Lombardia dove le campane suonano al nostro passaggio. In qualche modo quel suono ci libera dalla sofferenza della salita mentre ci si getta verso il finale a Como”.

E ancora: “Trovo che questo sia un luogo sacro che racchiude valori molto forti. Ed è un simbolo forte anche per il ciclismo di avere luoghi così che sono dei ripari per noi che ci accompagnano nel tempo”.

Una visita che conferma il legame tra il Ghisallo e i grandi protagonisti del ciclismo, un luogo dove, come ricordano dal Santuario, non contano le vittorie o i chilometri, ma ciò che la bicicletta lascia nel cuore.