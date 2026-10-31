Basket, lunedì sera il derby Cantù-Milano: Vitucci: “Dobbiamo dare il massimo per i nostri tifosi”

Torna una delle grandi classiche del basket italiano. Lunedì 2 novembre alle 20.30 al PalaDesio va in scena Pallacanestro Cantù – Olimpia Milano, valida per la sesta giornata di serie A.

Per Cantù è la notte del derby più atteso, ma anche la più complicata. I biancoblù di Coach Francesco Vitucci sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dopo cinque sconfitte consecutive e gli stop anche in tutte le amichevoli estive. Davanti si trovano la squadra più attrezzata della Serie A.

Milano, che ha iniziato la stagione vincendo la Supercoppa, arriva da un momento altalenante. Ma il divario resta oggettivamente enorme. Lo sa bene Vitucci, che ha presentato così la sfida: “È una delle grandi classiche ed è un orgoglio poterla giocare. Servirà il cento per cento per tutti i quaranta minuti. Giochiamo in casa, avremo una spinta ulteriore dal nostro pubblico che tanto ci sta sostenendo e tanto sta soffrendo in questo periodo. Dobbiamo dare il massimo per ripagarli. Senza timori reverenziali ma con la ferma volontà di provare a vincere una partita che per noi, per la classifica e per tutti coloro che ci seguono, sarebbe importantissima e speciale”.

Palla a due alle 20.30, Cantù ci prova: l’avversario è fortissimo, ma il derby non ha bisogno di pronostici.