Ghisallo, ultimo weekend per salutare il Museo: poi chiusura invernale

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Ultime ore per visitare il Museo del Ciclismo del Ghisallo prima della chiusura invernale, che inizierà da lunedì.
Questo fine settimana la struttura che ospita i cimeli dello sport del pedale è ancora aperta.
L’orario per il pubblico è dalle 9.30 alle 17.30.
Proprio nel 2026, poche settimane fa, il Museo voluto da Fiorenzo Magni ha celebrato i vent’anni dall’inaugurazione.
La riapertura sarà nel primo fine settimana di marzo del 2027.

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