Ghisallo, ultimo weekend per salutare il Museo: poi chiusura invernale

Ultime ore per visitare il Museo del Ciclismo del Ghisallo prima della chiusura invernale, che inizierà da lunedì.

Questo fine settimana la struttura che ospita i cimeli dello sport del pedale è ancora aperta.

L’orario per il pubblico è dalle 9.30 alle 17.30.

Proprio nel 2026, poche settimane fa, il Museo voluto da Fiorenzo Magni ha celebrato i vent’anni dall’inaugurazione.

La riapertura sarà nel primo fine settimana di marzo del 2027.