Rally Aci Como, conto alla rovescia: martedì la presentazione a Villa d’Este

Proroga per il 45° Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este. L’Automobile Club Como ha deciso di allungare la finestra per le iscrizioni: ci sarà tempo fino a lunedì 2 novembre alle ore 12, rispetto alla scadenza inizialmente fissata per venerdì 30 ottobre. Una scelta per venire incontro agli equipaggi impegnati nelle gare del weekend, che potranno così perfezionare l’iscrizione al termine dei loro impegni agonistici.

Il Trofeo, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre, si conferma appuntamento di peso nel finale di stagione: sarà l’ultimo round del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 e della Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1,5, oltre a essere valido per il Lombardia Rally Cup.

Intanto cresce l’attesa per il via ufficiale della manifestazione. Martedì 3 novembre alle ore 11, a Villa d’Este a Cernobbio, è prevista la presentazione ufficiale della 45ª edizione. Presenti istituzioni, enti, realtà del territorio e campioni di altri discipline, come da tradizione della corsa lariana: sarà l’occasione per svelare il programma nel dettaglio, tra aspetti sportivi, organizzativi e il legame sempre più forte tra il rally e il Lago di Como e le sue valli.

Tra i driver lariani al via, Alessandro Re (primo nel 2025), Marco Silva (già due volte vincitore di questa gara e secondo lo scorso anno), il campione del mondo Wrc3 Matteo Fontana e Marco Butti, che ha appena vinto il titolo europeo turismo in pista.

Espansione Tv porterà i telespettatori dentro la gara più attesa dell’autunno comasco. Sono previste ore di diretta per non perdere nulla dei momenti salienti, dalla partenza all’arrivo.

Si parte nel pomeriggio di sabato 7 novembre. Dalle 14.45 alle 17.30 la partenza e la prova speciale dell’Alpe Grande, uno dei tratti più iconici e spettacolari del rally lariano. Poi la notte si accende: dalle 21 alle 22.30 spazio al tratto cronometrato Camnago-Civiglio, la speciale alle porte della città.

Domenica 8 novembre il gran finale. Dalle 12.45 alle 14 riflettori puntati sulla Bellagio 2, decisiva per le sorti della gara e del campionato italiano Challenger, la serie di cui fa parte l’evento lariano. Quindi, dalle 15.15 alle 16.30, l’arrivo e la festa del podio, in diretta per vivere in tempo reale emozioni e verdetti del Trofeo Villa d’Este.

Un weekend di motori, passione e territorio, da seguire interamente su Espansione Tv.