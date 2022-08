Code agli imbarchi dei battelli, offerta digitale in corso di implementazione e niente sconti online sui biglietti degli over 65.

Questo, il quadro di un servizio- quello dei trasporti via lago- ancora non all’altezza delle aspettative di residenti e turisti. Il Lario ammirato dalla sua prospettiva privilegiata, l’acqua, anche questa estate ha attirato molti visitatori nonostante siano emersi alcuni disagi. Le lunghe file per prendere il largo-nonostante le temperature delle scorse settimane- sono sì la riprova che le gite in barca siano tra le priorità di chi arriva a Como ma anche il segnale che qualcosa potrebbe funzionare meglio.

È infatti proprio una residente a sottolineare un problema non da poco, almeno in termini economici. Chi compra online il biglietto del battello non può usufruire di tutte le agevolazioni. Chi infatti desidera munirsi di ticket digitale prima di partire, può scegliere solamente la tariffa “adulti” o “ragazzi”. La prima al costo di 10,40 euro, la seconda a 5,20 euro. Sul sito della Navigazione sono dunque escluse tutte le altre fasce di prezzo come ad esempio quella ridotta per over 65. Sempre in base alla segnalazione della cittadina comasca, per una gita a Bellagio con quattro amici, la spesa complessiva per i biglietti (di andata e ritorno) comprati sul sito è stata di 83,20 euro. Allo sportello fisico, con lo sconto senior, l’acquisto sarebbe stato più conveniente.

“Ultimamente abbiamo aumentato i biglietti acquistabili online ma il sistema è ancora in via di implementazione” ha commentato Nicola Oteri, direttore della Navigazione Lago di Como. “La situazione dipende da tanti fattori ed è la direzione generale a gestire la piattaforma dove sono compresi anche altri bacini” e ha precisato “nei prossimi mesi il servizio dovrebbe comunque cambiare”.