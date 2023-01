Coppa Italia 2023 di serie A2 e B: l’organizzazione della finale è stata assegnata a Cantù. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro. “Innanzitutto, ringrazio la Lega e la Federazione per la fiducia che ci hanno accordato” ha detto il presidente della Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi. “Siamo entusiasti di poter ospitare le finali di Coppa Italia di serie A2 e B. Sono sicuro che il nostro staff darà vita a una manifestazione di alto livello, coinvolgendo al massimo anche il nostro territorio. Sarà un grande evento per tutta la pallacanestro”.

La Final Four di Coppa Italia Lnp 2023, riservata alle migliori squadre del girone di andata della serie A2 e B, poi qualificatesi attraverso i quarti di finale, si svolgerà nei giorni di sabato 11 marzo, per le semifinali, e domenica 12 marzo, per le finali. Per l’indisponibilità del PalaDesio in quel fine settimana, la manifestazione sarà ospitata dal Pala E-Work di Busto Arsizio (4.500 posti). Nei prossimi giorni saranno resi noti calendario e ordine di gioco. Tutti gli eventi collaterali dedicati a questa manifestazione avranno invece come base la città di Cantù.

“A nome della Lega e del direttivo che ha valutato le candidature, ringrazio la Pallacanestro Cantù per la qualità della proposta organizzativa della prossima Final Four di Coppa Italia” ha spiegato il presidente di Lega Pietro Basciano. “Siamo certi che la storia, la tradizione ed il supporto che il club, assieme ai suoi partner, saprà offrire nell’occasione alla migliori squadre di A2 e B, pronte a giocarsi un trofeo ambìto come la Coppa Italia, rappresenterà un valore aggiunto per la piena riuscita di questo evento”.