Fiera e cerimonia di consegna delle benemerenze civiche. Cantù in festa domani per la patrona sant’Apollonia. Chiuse le scuole e numerosi uffici. Per le manifestazioni in programma previste anche limitazioni al traffico.

La tradizionale fiera di sant’Apollonia, organizzata dall’amministrazione comunale, sarà allestita per l’intera giornata in piazza degli Alpini, in viale Madonna, in via Canturio, piazzale XXVI Aprile, via Cesare Cantù e via Brighi. Stop al traffico nelle aree interessate, dove saranno allestite le bancarelle. Limitazioni al traffico per la manifestazione.

Le benemerenze

Alle ore 15, nella basilica di san Vincenzo in Galliano è in programma la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche. Dopo due anni a partecipazione ridotta, la cerimonia sarà aperta al pubblico.

La massima onorificenza civica verrà consegnata a tre tra cittadini e associazioni canturine che si sono distinte per meriti sportivi, impegno civile e morale. Premiati Ambrogio Molteni, Associazione La Soglia e Corale San Teodoro. Verrà conferita inoltre la cittadinanza onoraria alla memoria a Alfredo Marson, presidente e fondatore di Briantea84 e della cooperativa sociale Il Gabbiano, scomparso lo scorso anno.

Le chiusure

In occasione della festa del patrono di Cantù, domani tutti gli sportelli e i servizi dell’ospedale Sant’Antonio Abate saranno chiusi, compresi il punto prelievi e il punto tamponi. Sarà chiuso anche il punto prelievi al Felice Villa a Mariano Comense, in quanto l’attività dipende dal Laboratorio Analisi del presidio di Cantù. Chiuse le scuole e gran parte degli uffici.