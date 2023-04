Scappa dalla pattuglia della polizia locale, guida contromano e cerca di far uscire di strada gli agenti. Perde però il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Il rocambolesco inseguimento sulle strade di Cantù. Denunciato un 21enne di origini marocchine domiciliato nella Città del Mobile.

Nella serata di giovedì, attorno alle 22, una pattuglia della polizia locale di Cantù stava facendo un posto di blocco in via Montello. Ha notato una Volkswagen Polo che già nei giorni precedenti era fuggita all’alt. Il conducente dell’auto, alla vista degli agenti, è scappato imboccando contromano la rotatoria.

L’inseguimento

Gli agenti della polizia locale hanno inseguito la vettura. Per scappare, il fuggitivo ha tentato di far uscire di strada la macchina degli agenti. L’uomo guidava in modo da creare pericolo alla sicurezza. Ha compiuto ripetutamente manovre e sorpassi azzardati e percorrendo tratti di strada contromano. A Brenna, il conducente ha perso il controllo della macchina ed è finito in una scarpata. Illeso, l’uomo è fuggito a piedi nei boschi.

Gli agenti hanno proseguito le indagini e hanno rintracciato il sospettato, un 21enne marocchino. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state contestate numerose violazioni al Codice della strada. Il veicolo, senza assicurazione, è stato sequestrato.

L’assessore alla Legalità e sicurezza del Comune di Cantù Maurizio Cattaneo ha ringraziato gli agenti. “Fiero del lavoro eccellente delle donne e uomini della polizia locale, che per l’ennesima volta dimostrano enorme prontezza di intervento e bravura nelle successive indagini”.