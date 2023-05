Lavori sull’autostrada A9, sta per iniziare la tregua estiva. Dal 16 maggio infatti, è in programma la sospensione dei lavori per alleggerire la pressione sulla viabilità nel periodo del picco turistico. Uno stop per gli automobilisti che tornano a volumi di traffico ridimensionati, ma solo per qualche mese. Dopo l’estate la situazione tornerà a quella che da tre anni a questa parte è la normalità. Cioè code e tempi di percorrenza dilatati. Senza contare che molte auto si immettono sulla viabilità ordinaria per evitare il cantiere, con conseguenti ricadute sul traffico cittadino. I lavori che interessano la galleria San Fermo prevedono, è noto, la deviazione di carreggiata che comporta inevitabili rallentamenti. E poco cambia tra il weekend e il resto della settimana, che si tratti di auto in viaggi o per spostamenti di lavoro o per vacanze o gite. Anche oggi consultare il sito di Autostrade per l’Italia disincentivava gli spostamenti.

”Il programma prevede ancora 3-4 mesi di lavoro” ha spiegato nei giorni scorsi Luca Beccaccini, direttore secondo tronco Milano Autostrade per l’Italia. “Avremo la possibilità di lavorare in continuità per tre quattro mesi e terminare entro il 2023, oppure suddividere il programma e interessare anche i primi mesi del 2024”. Questo lo scenario che si prospetta a chi nei prossimi mesi si metterà in viaggio sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso per attraversare il tratto della galleria di San Fermo. A Natale, dunque, non è ancora detto che si possa mettere la parola “fine” ai disagi.