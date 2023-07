Era stata organizzata da un tour operator comasco la gita alle Cinque Terre che ieri, sulla via del ritorno, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il bus sul quale viaggiavano i turisti, in gran parte residenti in provincia di Como, si è incendiato nella galleria del Monte Giugo, sull’autostrada A12 a Genova. Sono stati 37 i feriti portati in tre ospedali e in gran parte dimessi nelle ore successive. Restano ancora ricoverati l’autista, un uomo di 56 anni comasco e due donne, una delle quali incinta, trattenute in osservazione.

“L’autista è stato eroico e ha portato in salvo tutti i passeggeri, compreso uno bloccato sul mezzo perché in preda al panico”, sottolinea Giuliano Salvaterra, titolare della società di Cadorago che ha noleggiato il bus al tour operatori “I tuoi viaggi” di Lomazzo, che ha organizzato la gita.

L’autobus si è incendiato alle 17.30 di ieri. Ancora da chiarire la causa del rogo. Il fumo ha rapidamente invaso l’interno del mezzo e la galleria. I vigili del fuoco sono intervenuti raggiungendo l’autobus in fiamme passando attraverso il bypass del senso opposto di marcia.

L’autista, per il fumo inalato ha avuto bisogno di un trattamento in camera iperbarica. E’ ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, nell’area medica critica del pronto soccorso. Nello stesso reparto anche una donna incinta di 42 anni e la mamma. Complessivamente, 37 persone sono state soccorse e portate negli ospedali di Genova, compreso un bambino di 9 anni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con disagi anche nella giornata di oggi. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la causa dell’incendio. “Parliamo di un autobus nuovo, del 2019, con 108mila chilometri e tutti i documenti in regola – spiega Giuliano Salvaterra – Non sappiamo cosa possa essere accaduto. Il perito farà i controlli. Ho già parlato con i legali per fare tutte le verifiche, anche con la società produttrice del mezzo. Davvero dobbiamo ringraziare l’autista perché con il suo comportamento ha evitato il peggio”.

Il viaggio era stato organizzato dal tour operator “I tuoi viaggi” e i passeggeri del bus erano 46. “Non sappiamo cosa possa essere successo, il bus era nuovo – dice la responsabile, Maria Grazia Papa – L’autista e l’accompagnatrice turistica hanno fatto scendere tutti i passeggeri e si sono comportati in modo esemplare. Appena ci hanno informati, sono partita con il responsabile della società che ci ha noleggiato il bus e siamo andati a Genova per riportare a casa i passeggeri non appena venivano dimessi”. “Alcuni sono rientrati subito – aggiunge -. Oggi con alcuni minibus abbiamo accompagnato a casa gli altri, ad eccezione dell’autista e di due donne che restano in osservazione. L’accompagnatrice stessa è rimasta ferita per aiutare i passeggeri, ma è già stata dimessa”.