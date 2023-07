Due comasche in Paraguay per Miss Towering Universe, un concorso di bellezza internazionale che quest’anno si svolge nel Paese sudamericano. Entrambe, Cinzia Montagnoli e Tosca Guerrini, sono state simbolicamente incoronate per rappresentare l’Italia nell’evento andrà in scena dall’8 al 13 novembre ad Asuncion, capitale del Paraguay. Al loro fianco l’agente italiana del concorso, Monica Jordan.

Tra le varie prove, ci saranno il colloquio con la giuria, la sfilata in abito tipico italiano, in costume da bagno e in abito da sera.

Cinzia Montagnoli parteciperà al concorso principale; Tosca Guerrini prenderà parte a Miss Petite Towering Universe.