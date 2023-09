Finanziamento regionale di quasi 2 milioni di euro per la ristrutturazione del Centro per l’impiego di Cantù. La giunta lombarda coprirà interamente la spesa prevista per i lavori e ha deliberato un aumento delle risorse previste per l’intervento da 1,2 milioni a un milione e 850mila euro.

Il piano della Regione

La decisione è stata presa nell’ambito del piano di potenziamento regionale dei Centri per l’impiego. L’obiettivo del Pirellone è garantire un sistema di servizi del lavoro innovativo, in grado di fornire risposte di qualità in tempi rapidi alle sfide del mercato, di comunicare efficacemente con gli altri servizi pubblici e di mettere in contatto cittadini e imprese. Previsti anche servizi più capillari, in linea con quanto previsto dal progetto Gol, garanzia di occupabilità per i lavoratori.

Il Centro per l’impiego di Cantù sarà parte attiva della rete regionale delle strutture volute nell’ottica di rafforzare i servizi pubblici per il lavoro.

La Provincia

“Piena soddisfazione per essere riusciti a incrementare il finanziamento per il Centro per l’impiego di Cantù – commenta il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca – L’ennesimo risultato positivo, giocando di squadra con il Comune e la Regione”.

Il Comune

Soddisfazione per il sindaco della Città del Mobile Alice Galbiati. “La totale copertura da parte di Regione Lombardia dei costi dell’intervento di ristrutturazione è una bellissima notizia – dice – Questo ci permetterà di liberare risorse economiche da destinare ad altri progetti utili alla città. Ringrazio Regione Lombardia per il finanziamento e la Provincia di Como per il costante supporto nella predisposizione e realizzazione del progetto. Nei mesi a venire saremo dunque al lavoro per garantire sul territorio un punto di riferimento funzionale e performante per i nostri concittadini alla ricerca di un impiego”.