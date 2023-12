Distrazioni, soprattutto a causa del cellulare. Segnali stradali non rispettati. Velocità. Alcol. Quasi otto incidenti su dieci sono causati da un comportamento sbagliato alla guida. Errori e imprudenze che, in provincia di Como, nel 2022 hanno portato a uno costo sociale complessivo stimato in quasi 155 milioni di euro, 260 euro per abitante. Senza contare l’incalcolabile valore delle vite spezzate, 30 lo scorso anno sulle strade del territorio lariano.

L’Aci, Automobil Club Como, ha presentato oggi il report sugli incidenti stradali rilevati lo scorso anno in provincia di Como. Un’analisi dettagliata, grazie ad un innovativo sistema di monitoraggio e raccolta dati al quale aderiscono carabinieri, polizia stradale, polizia locale di Como e dei principali comuni del territorio.

Nel 2022, in base al rapporto Aci-Istat, sono stati rilevati 1.366 incidenti con feriti, il 13,4% in più rispetto all’anno precedente. Trenta persone hanno perso la vita e sono stati 1.843 i feriti. Di questi, 156 erano in sella a una bici o bici elettrica e 153 pedoni.

Lo studio indaga anche le cause degli incidenti. L’analisi evidenzia che quasi l’80% degli incidenti è causato da comportamenti scorretti alla guida.