Nel Comasco mancano esercenti e addetti alle attività di ristorazione. Il territorio risponde. Parte il nuovo progetto di Confcommercio Como dedicato a chi desidera avviare un’attività di pubblico esercizio (bar, ristorante o pizzeria) e a chi ha già un’attività e vuole gestirla al meglio. Da gennaio, una volta al mese, Confcommercio Como terrà un corso gratuito in presenza nella sede di via Ballarini e anche online. I contenuti del corso saranno: informazioni sulle procedure burocratiche e amministrative per avviare la nuova attività, scelta della forma giuridica e adempimenti fiscali, accesso al credito agevolato, corsi di formazione e adempimenti obbligatori e come promuovere l’attività.

“Il settore del turismo ha avuto un forte sviluppo sul territorio e i pubblici esercizi sono una componente determinante sia come numero di attività sia come numero di addetti ai lavori”, ha affermato il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti”.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle scuole professionali per trasferire ai ragazzi dell’ultimo anno le informazioni pratiche su come si avvia e si gestisce un pubblico esercizio e per trasferire loro anche la passione che c’è dietro a questo genere di attività.

“Non dimentichiamoci che c’è l’Overtourism ma esistono anche zone della nostra Provincia che invece stanno vivendo il fenomeno opposto: quello della desertificazione – ha precisato il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri – Per noi è importante lavorare sulla riqualificazione dei centri cittadini con l’obiettivo che le nostre città non si svuotino. Con questo progetto desideriamo formare una categoria di persone preparate”.