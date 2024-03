Prima uscita stagionale per i piloti comaschi impegnati nel Campionato italiano rally terra. Lo scorso fine settimana in Umbria è andato in scena il Rally Città di Foligno. Il successo assoluto è andata al finlandese Mikko Heikkila, in coppia con Kristian Temonen, su Toyota Gr Yaris. Secondo Alberto Battistolli, in coppia con Simone Scattolin, su Skoda Fabia, l’unico dimostratosi in grado di reggere a lungo il passo del vincitore. A chiudere il podio, Umberto Scandola, in coppia con Paolo Cargnelutti su altra Skoda.

Per quanto riguarda i lariani, nella classifica per la Coppa Aci Sport 4WD la vittoria è andata a Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, su Ford Fiesta ST Rally 3. Il giovane campione sociale in carica di Aci Como ha concluso dodicesimo nell’assoluta, piazzandosi davanti a numerose e più competitive Rally2.

Di rilievo anche la prova di Tamara Molinaro, tornata ai rally a tempo pieno, con un ricordo, nella grafica della sua vettura, per il compagno Craig Breen, pilota irlandese del Mondiale tragicamente scomparso il 13 aprile di un anno fa durante un test in Croazia. In coppia con Justin Bardini, su Skoda Fabia, Tamara si è piazzata in tredicesima posizione, a ridosso di Fontana, a 4” di distanza. Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli, pure su Skoda, hanno terminato al sedicesimo posto assoluto.

Da segnalare, infine, il ritiro di Angelo Pucci Grossi, pilota per metà romagnolo e, per parte di madre comasco, visto che Sara Clerici . in passato forte e apprezzata pilota – è originaria di Menaggio.

Prossimo appuntamento con il Tricolore Terra il 6 e 7 aprile in Toscana con il Rally Val d’Orcia.

Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi al Rally di Foligno