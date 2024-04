La stagione turistica è ufficialmente iniziata e Como con il suo Lago – in questo primo weekend di aprile – ha registrato il primo pienone. A dirlo le code in città e il traffico sulle principali arterie di collegamento. Oltre alla folta presenza agli imbarchi della navigazione. Va ricordato che gli aliscafi ancora fermi causa detriti in acqua. Non solo servizio pubblico, sul lago ci sono altri mezzi privati e proprio da questo settore arriva la richiesta di regole chiare e condivise da tutti.



Dopo le vacanze di Pasqua segnate dal maltempo – pur comunque positive a guardare le prenotazioni nelle strutture ricettive – questo weekend ha portato temperature molto più che primaverili. La colonnina di mercurio ha raggiunto e superato i 20 gradi ideali per una gita fuori porta o semplicemente per un giro tra le vetrine e una passeggiata in riva al Lario con l’ormai immancabile selfie che si aggiunge alle foto ricordo. Previsioni confermate per la Statale Regina con traffico sostenuto in mattinata in direzione Tremezzina e in serata di rientro verso Como, con diversi intasamenti segnalati dalla polizia locale a causa dei bus turistici che lo scorso anno dall’entrata in vigore dell’ordinanza anti caos non percorrevano la trafficata arteria al ritorno.

Disagi per la viabilità si sono registrati – come detto – in città. Tra i punti critici il girone e la Borgovico sia verso Cernobbio e che verso Como.