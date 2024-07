Canton Ticino, torna la paura del maltempo in Svizzera. Le forti precipitazioni nelle scorse ore si sono abbattute soprattutto nel Mendrisiotto dove si sono registrati diversi allagamenti e frane che hanno portato alla chiusura di diverse strade.

In particolare: il tratto autostradale A2 direzione Nord tra Mendrisio e Bissone, Via Maestri Comacini a Chiasso, Viale Lungo Breggia a Morbio Inferiore, Via Résiga a Novazzano, Via Monte Generoso a Coldrerio. La dogana di Ponte Faloppia a Seseglio è chiusa a causa di allagamento.

Bloccati gli accessi alla Valle di Muggio da Morbio Superiore a Muggio come pure la strada cantonale da Castel S. Pietro a Campora. Sul posto agenti della Polizia cantonale e delle Polizie comunali di Mendrisio e Chiasso, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) a titolo precauzionale. Sul posto, per la verifica della situazione generale in alta Valle di Muggio, gli specialisti del Servizio Forestale Cantonale, dell’Ufficio del geologo cantonale e dell’Ufficio dei corsi d’acqua. Pure attiva la Protezione civile del Mendrisiotto.

La Polizia cantonale invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a evitare di recarsi nelle zone particolarmente toccate, se non strettamente necessario per non ostacolare le operazioni in corso.