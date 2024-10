Si annuncia una settimana di maltempo su Como e provincia. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di martedì, quando, secondo gli esperti di 3bmeteo, sono previsti 99 millimetri di pioggia con rovesci anche temporaleschi di forte intensità. Il maltempo dovrebbe iniziare domani, con piogge deboli per l’intera giornata in intensificazione la sera. L’unica giornata di sole dovrebbe essere, sempre secondo le previsioni, quella di venerdì 11 ottobre con cieli in prevalenza sereni.