A Palazzo Lombardia il 36° Seminario di Formazione Europea ‘Formare al lavoro per trasformare la vita: il futuro è adesso!’. L’iniziativa è stata organizzata da CIOFS – FP ETS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – formazione Professionale) e da Forma in collaborazione con Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da Fondimpresa. Il ruolo centrale della formazione per lo sviluppo economico, la capacità di intercettare i bisogni delle aziende rispondendo con percorsi didattici e pratici mirati, pieno sostegno alle azioni volte a favorire l’espressione di giovani talenti. Questi alcuni dei temi affrontati dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi.

Al seminario organizzato a Palazzo Lombardia hanno partecipato, tra gli altri, Elena Chiorino assessore Istruzione e Formazione Piemonte; Gabriele Fava, presidente INPS; Claudio Giuliodori, presidente Commissione Scuola CEI; suor Manuela Robazza presidente Nazionale Fondazione CIOFS-FP ETS; Maurizio Chiappa, Direttore Generale dell’Istruzione Tecnica; Marianna D’Angelo, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Elvio Mauri Direttore Generale FONDIMPRESA.

“Sul tema dell’istruzione e formazione professionale siamo un modello”

“Sul tema dell’istruzione e formazione professionale -ha evidenziato Tironi- siamo il modello a livello nazionale non solo per i numeri, ma soprattutto per la qualità e per la rispondenza dei percorsi che eroghiamo. Voglio sottolineare che – ha aggiunto – in Lombardia esprimiamo il concetto della filiera completa: si parte dai primi quattro anni della Iefp (Istruzione e formazione professionale) per poi arrivare alla specializzazione all’interno delle Its Accademy. I numeri ci confortano: abbiamo 60.000 ragazzi iscritti fino al diploma e più di 8.000 negli Its dove registriamo, a testimonianza del grande successo che riscontrano nella nostra regione, una mancanza di aule per sopperire alla quale abbiamo chiesto al governo di poter utilizzare i fondi del Por anche per questo tipo di istituti”.

Innovazione, concretezza e visione

“Sono tre le parole chiave – ha chiarito Tironi – che contraddistinguono le politiche della formazione di Regione Lombardia: innovazione, concretezza e visione. Per quanto concerne l’innovazione, ci stiamo dotando di programmi e percorsi all’interno della nostra offerta formativa che vanno nella direzione dell’innovazione pura. Abbiamo anche introdotto l’insegnamento dell’Intelligenza artificiale, perché siamo convinti che i ragazzi debbano saper utilizzare la tecnologia che oggi le aziende, con investimenti importanti, portano all’interno dei loro comparti per poter essere competitive”.