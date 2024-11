AciSport ha comunicato le titolazioni per i rally italiani della stagione 2025. Già nei giorni scorsi Aci Como aveva anticipato le decisioni della commissione che riguarda le due gare lariane. Il Rally Aci Como Villa d’Este è stato confermato nel Trofeo italiano rally (che il prossimo anno avrà una formula differente rispetto al passato), mentre il Rally Valle Intelvi è stato promosso in Coppa Italia. Le date non sono state ancora decise. Il fine settimana del 17 maggio 2025 è la richiesta del Rally Valle Intelvi. Per il Rally Aci Como Villa d’Este la data proposta è il 25 ottobre. Non soltanto: sarà valida per il Campionato italiano e la Coppa Italia regolarità autostoriche una ulteriore prova curata dall’ente di viale Masia, il Trofeo Classic Lago di Como.

Il Trofeo Italiano Rally – che comprende il Rally Aci Como – si svilupperà su un totale di nove gare, una in più rispetto alla stagione appena conclusa. Tre novità in questo caso, a seguito della promozione del Lazio nel Tricolore Assoluto e del mancato inserimento a calendario del Lana, oltre alla gara aggiuntiva, che hanno fatto spazio all’ingresso del Rally Valli Ossolane e alla Coppa Valtellina, entrambe all’esordio in questa serie, oltre al ritorno del Rally 1000 Miglia (che retrocede invece dalla principale serie nazionale). Completamente rivoluzionato anche il format del trofeo, che prevede una nuova suddivisione in due gironi (A e B) da tre gare ciascuno, più tre gare aggiuntive a coefficiente maggiorato, compresa l’ultima.

Lievita il calendario della Coppa Rally di Zona, che il prossimo anno comprenderà in tutto 59 gare nella stagione regolare, più la finale unica che troverà nuova sede in Sicilia nel Rally Tirreno-Messina. Saranno sempre 10 le Zone che comporranno l’Italia dei rally, quella della Lombardia sarà la terza.

Le prove del Trofeo italiano rally

Queste le gare inserite nella serie tricolore, con date che saranno definite più avanti.

41° Rally della Marca (Treviso)

57° Rally del Salento (Lecce)

48° Rally 1000 Miglia (Brescia)

44° Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como

45° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero (Trento)

61° Rally Valli Ossolane (Verbano, Cusio, Ossola)

38° Rally Piancavallo (Pordenone)

42° Rally Città di Bassano (Vicenza)

68esima Coppa Valtellina (Sondrio)

Coppa Rally Terza Zona

33° Rally dei Laghi (Varese)

39° Rally Prealpi Orobiche (Varese)

68esima Coppa Valtellina (Sondrio, coefficiente 1,5)

48° Rally 1000 Miglia (Brescia, coefficiente 1,5)

4° Rally Valli Oltrepo’ (Pavia)

44° Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como (coefficiente 1,5)

17° Valle d’Intelvi (Como)

11° Rally Coppa Camuna (Brescia)