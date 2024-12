Grave incidente questa mattina poco dopo le 10.30 ad Appiano Gentile in via Varese. Da quanto ricostruito un uomo di 82 anni è caduto dalla bicicletta, sembra abbia fatto tutto da solo non risulterebbero infatti altri mezzi coinvolti. Dopo un’ingente mobilitazione di mezzi di soccorso (ambulanze, automedica ed elicottero) l’anziano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù.