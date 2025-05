Il Lago Ceresio sarà tra i protagonisti del Festival dei Laghi Europei, in programma a Iseo dal 29 maggio al 2 giugno 2025. Un evento di rilievo nazionale e internazionale che animerà il centro storico del borgo bresciano con cinque giorni di cultura, musica, gastronomia e spettacolo, richiamando delegazioni da tutta Europa.

Conosciuto anche come “lago smeraldo” per i suoi riflessi intensi e la bellezza naturale, il Ceresio avrà uno stand dedicato, dove i visitatori potranno scoprire paesaggi, prodotti e tradizioni di un territorio che si estende tra Italia e Svizzera. A rappresentarlo, l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, che porterà in vetrina alcune delle sue località più affascinanti, da Valsolda a Porlezza, da Laino a Lavena Ponte Tresa, fino a Porto Ceresio, Brusimpiano, Carlazzo e Valganna.

“È una vetrina fondamentale per raccontare tutto ciò che il nostro territorio può offrire – dichiara Giovanni Bernasconi, vicepresidente dell’Autorità di Bacino – Il nostro è un mosaico di esperienze autentiche che meritano di essere scoperte e vissute.”

Il Festival dei Laghi Europei, nato nel 2010, è oggi la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo lacustre. Tra le iniziative in programma: