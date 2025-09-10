Il futuro del digitale torna sulle rive del Lago di Como.

Sarà di nuovo Villa Erba di Cernobbio a ospitare, dal 14 al 17 ottobre, l’evento Comolake, punto di incontro tra istituzioni, imprese, pubblica amministrazione e università in tema di innovazione digitale.

Leader istituzionali, accademici e industriali da oltre 15 Paesi per discutere il futuro di intelligenza artificiale, quantum computing, sanità digitale e mobilità sostenibile e molto altro. Organizzata da Micromegas Comunicazione, l’iniziativa è promossa dalla Fondazione Innovazione Digitale.

Sul palco del digital innovation forum sono attesi ricercatori, ministri, rappresentanti di agenzie governative e organismi sovranazionali, manager di aziende leader e imprenditori innovativi. Tra i temi al centro del dibattito intelligenza artificiale (e il suo impatto su economia e società), quantum computing, sanità digitale, trasporti, sostenibilità e fintech.

Il forum è in programma dal 14 al 16 ottobre, mentre il 17 ottobre sarà dedicato al Partner Network & Innovation Exchange, un momento di networking e occasioni di confronto e business riservato alle startup innovative, ai fondi di investimento e ai centri di ricerca.

Spazio poi ai ComoLake Awards, che premieranno aziende, istituzioni e startup eccellenti nell’ambito della trasformazione digitale. La premiazione avverrà durante il Gala Dinner del 16 ottobre. Le registrazioni per il pubblico sono già aperte: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.comolake.it.

