Sicurezza degli impianti sportivi, con la prima fase del Bando di Regione Lombardia “Impianti Sportivi 2025”, alla provincia di Como sono stati assegnati 724.889 euro a fondo perduto per tre interventi, in comuni sotto i 15.000 abitanti. La Regione stanzia un contributo di 300mila euro al comune di Anzano del Parco, 298.500 euro a Villa Guardia e 126.389 euro a Olgiate Comasco. Gli interventi riguarderanno opere di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale di palestre, campi da gioco e spazi utilizzati dalle associazioni sportive locali.

Complessivamente, la prima fase del bando finanzia 43 Comuni lombardi per oltre 9 milioni di euro. «Questi fondi rappresentano un segnale importante per il territorio comasco. – dichiara Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Gli interventi miglioreranno la sicurezza e la fruibilità degli impianti, contribuendo a rafforzare lo sport come presidio educativo e sociale».