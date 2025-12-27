Stanziati quasi 30 milioni di euro da parte della Regione Lombardia per la tutela, la prevenzione e il ripristino delle foreste lombarde. Di tale finanziamento, un milione e mezzo sarà destinato ai progetti nel comasco.

“Si tratta di un investimento concreto per tutelare il nostro patrimonio forestale, proteggere il territorio dal rischio idrogeologico e sostenere le nostre comunità rurali e montane”, ha fatto sapere il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti. La Lombardia, possiede più di 618.000 ettari di superficie boschiva.

La provincia comasca è coperta da foreste per il 47% del suo territorio e la misura adottata da Regione Lombardia sostiene gli interventi per oltre 186 progetti. Il maggior beneficiario è stato il comune di Brunate con quasi 357 mila euro.

Oltre alla prevenzione dei danni, una parte dell’investimento è destinata al ripristino delle aree compromesse da eventi meteorologici sempre più critici nel territorio lariano. “Como beneficia di questa attenzione programmata non solo per la bellezza del suo paesaggio, ma per il ruolo fondamentale che le aree boschive hanno nella prevenzione dei rischi, nell’assorbimento di CO₂ e nella difesa del suolo”, ha concluso il consigliere regionale Anna Dotti.