Lutto nel mondo della Chiesa e della politica comasca. E’ morto all’età di 91 anni Gianmaria Quagelli, volto molto noto nel capoluogo. Storico consigliere comunale a Palazzo Cernezzi, tra i banchi del Pdl. La Cattedrale di Como, dove Quagelli si è speso per anni come volontario nell’accoglienza, ha diffuso un messaggio. “Il Capitolo con i collaboratori, dipendenti e volontari soprattutto dell’accoglienza, sono vicini al nipote Juri e ai familiari di Gianmaria Quagelli. – si legge nel post sui social – Mentre lo affidiamo con la preghiera di suffragio al Signore lo ricordiamo con riconoscenza per i servizi svolti in Cattedrale, di cui fu tra i primi volontari per il servizio dell’accoglienza”.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 29 dicembre, alle ore 10 nella cappella delle suore Giuseppine in via Borgovico.