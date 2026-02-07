Ciliegi di via XX Settembre, ma anche verde urbano e un’attenzione particolare al patrimonio paesaggistico di Como, fatto di ricchezze ma anche di fragilità che devono essere monitorate e affrontate. È questo il filo conduttore dell’evento organizzato in biblioteca comunale a Como da Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra. Tra gli ospiti anche l’agronomo varesino ormai famoso anche nel capoluogo lariano, Daniele Zanzi. Al centro il verde, che è “un’infrastruttura essenziale”, ma anche gli ormai famosi ciliegi della discordia e i peri con cui sarebbero dovuti essere sostituti, già acquistati dal Comune e che devono essere preservati almeno fino al prossimo 19 giugno, quando il Tar ha fissato l’udienza nel merito. Ne parlano Elisabetta Patelli, coportavoce Europa Verde Lombardia, l’agronomo Daniele Zanzi e l’architetto Gioia Gibelli.