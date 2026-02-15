Terza sfilata oggi per il Carnevale canturino, che quest’anno festeggia la sua centesima edizione. In vista della “Gran sfilata” conclusiva in programma la prossima domenica 21 febbraio, nel pomeriggio di oggi si torneranno a portare per le vie del centro di Cantù l’allegria, i colori e la creatività con i carri allegorici, simbolo dell’artigianato locale, che unisce tradizione e innovazione. A contendersi il premio finale sono i gruppi Amici di Fecchio, Baloss, Bentransema, Buscait, Gruppo Mirabello, Il Coriandolo, Lisandrin che sfileranno con le loro creazioni.

Alle 13.30 è prevista l’apertura degli ingressi, da via Milano, corso Unità d’Italia, via Unione e via Carcano. Alle 14 è in programma l’inizio dello spettacolo e alle 14.30 la partenza della sfilata. Presenti anche i corpi musicali Santa Cecilia di Gerenzano e Orchestra a fiati Santa Cecilia di Uboldo.

Un evento, tra i più longevi della tradizione lombarda, che ogni anno richiama migliaia di visitatori e che funziona grazie ad una rodata macchina di volontari. Un lavoro condiviso sostenuto dal territorio, dalle istituzioni agli sponsor, e che raccoglie l’impegno della Regione. Proprio a Palazzo Lombardia era stata presentata la centesima edizione, con le istituzioni del territorio e l’Associazione Carnevale Canturino.

Tutte le informazioni legate alla viabilità e ai ticket sono disponibili sul sito www.carnevalecanturino.com.