Fondazione Cariplo ha presentato il programma di attività del 2026. Si conferma un impegno complessivo di oltre 215 milioni di euro (in linea con lo scorso anno e in crescita del 40% rispetto al 2024) destinato a oltre 30 iniziative (Bandi e progetti) in ambito ambientale, culturale, scientifico e sociale.



Tra le novità più rilevanti, il lancio di “Destinazione Autonomia – La tua storia, insieme.”, un programma da 20 milioni di euro con l’ambizione di attivare 1.000 progetti di vita autonoma per persone con disabilità, attraverso percorsi personalizzati che integrino inserimento lavorativo, autonomia abitativa e inclusione sociale. Un’iniziativa che prevede anche la collaborazione con Regione Lombardia. Il programma sulla disabilità è una delle 4 “sfide di mandato” della Fondazione, ciascuna dotata di un budget di 20 milioni di euro; le altre sono dedicate ai giovani Neet (che non studiano né lavorano), alla prima infanzia e l’ultima, che partirà in primavera, sarà rivolta al sostegno delle persone detenute.

Fragilità giovanili, invecchiamento della popolazione, sostenibilità ambientale, inclusione sociale, migrazioni, transizione digitale, povertà educativa e culturale. Queste le principali sfide del momento. Fondazione Cariplo può contare su una rete articolata, che include 16 Fondazioni di Comunità, in grado di operare capillarmente, raggiungendo anche i territori più marginali.



Nel 2026 sono previsti 17 bandi e 26 programmi e progetti.

“Il 2025 è stato un anno intenso in cui abbiamo aumentato le risorse a disposizione rispetto al passato – ha sottolineato il presidente Azzone -. Anche per il 2026, sono stati messi a budget oltre 215 milioni di euro. Continuiamo ad ascoltare territori e operatori, cercando di rispondere ai bisogni reali: dobbiamo anticipare i problemi prima che esplodano. A guidare le numerose attività della Fondazione – conclude il Presidente – è una priorità chiara: contrastare le disuguaglianze crescenti. Non possiamo accettare che questa forbice continui ad allargarsi.”