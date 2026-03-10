Autostrada A9, code infinite verso la Svizzera: lavori sul viadotto Fati e rallentamenti in dogana

Ancora code sull’autostrada A9. Stamattina nuovi rallentamenti tra Como e la Svizzera, già dall’uscita di Como Monte Olimpino in direzione del confine. All’altezza del viadotto Fati è in corso l’ultima fase dei lavori di ammodernamento, un cantiere attivo dal 2 marzo che dovrebbe chiudersi entro il 14 maggio, in tempo per la festività dell’Ascensione. Ieri la società Autostrade aveva attribuito i disagi a un mezzo pesante in avaria, ma il problema di fondo resta lo scambio di carreggiata, che lascia una sola corsia per senso di marcia e rallenta inevitabilmente il flusso dei veicoli. Due mesi e mezzo di passione, dunque, per i frontalieri e per tutti coloro che ogni giorno si spostano tra il capoluogo lariano e il Ticino.

A peggiorare la situazione ci sono poi i lavori alla dogana. Subito dopo la galleria Quarcino, sulla bretella commerciale che porta al valico, le operazioni di rifacimento del piazzale creano ulteriori rallentamenti. I tir diretti verso la Svizzera restano fermi in coda per ore, e il traffico finisce per riversarsi anche sulle strade di Como e provincia.