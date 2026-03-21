Il Faro Voltiano conteso, Rapinese attacca Brunate e la Regione

Mentre il Faro Voltiano resta chiuso e la preoccupazione è che resti tale anche nel 2027, anno del bicentenario della morte di Alessandro Volta, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, replica al sindaco di Brunate, Simone Rizzi, che nei giorni scorsi aveva invocato dialogo e collaborazione da Como. Chiuso dal 2024 per interventi di sistemazione indispensabili e non ancora eseguiti, il monumento è al centro di una complessa contesa tra Palazzo Cernezzi, proprietario del faro, e il municipio di Brunate, che invece è proprietario del terreno sui cui sorge lo stesso faro.

Intanto, i consiglieri regionali comaschi Sergio Gaddi, Anna Dotti e Angelo Orsenigo, hanno convocato Rapinese e Rizzi il primo aprile prossimo alle 17 in commissione Cultura.

Il sindaco Rizzi, contattato telefonicamente, non ha commentato le parole di Rapinese. “Noi andremo al tavolo in Regione – ha voluto soltanto dire – e siamo disponibili al dialogo”.