Il consiglio regionale premia il “cavaliere di ferro”: medaglia all’artista comasco Giovanni Peduzzi

Un premio al Fer Forgé di Schignano. Nel pomeriggio a Palazzo Pirelli il presidente del consiglio regionale Federico Romani e la consigliera Anna Dotti hanno consegnato un riconoscimento al Cavalier Giovanni Peduzzi, maestro fabbro e artista del ferro comasco: il “Cavaliere di Ferro”, come viene chiamato in Valle Intelvi.

Nel corso di sessant’anni di attività nella sua bottega di Schignano, il Cavalier Peduzzi ha realizzato opere d’arte in ferro battuto destinate a Comuni, Chiese, enti pubblici e privati.

“Il Consiglio regionale della Lombardia – ha sottolineato Romani – riconosce e sostiene con orgoglio figure come il Cavaliere Peduzzi, che con la sua arte e il suo talento ha saputo rappresentare l’eccellenza dell’artigianato lombardo e l’identità di un territorio”.

“Il Cavaliere Giovanni Peduzzi rappresenta un esempio raro e prezioso di come l’artigianato tradizionale possa trasformarsi in autentica espressione artistica, – ha dichiarato Anna Dotti – reinterpretando tecniche antiche con sensibilità contemporanea e mantenendo, in questo modo, vivo un patrimonio artigianale che rischierebbe altrimenti di andare perduto”.

Presenti alla premiazione anche i consiglieri regionali comaschi Sergio Gaddi, Angelo Orsenigo e Gigliola Spelzini, e il sindaco di Schignano Ferruccio Rigola.