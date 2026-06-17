Recupero di Fabbrica Durini, “Giovine Alzate”: “Finalmente abbiamo due iter possibili”

Avatar Redazione

Redazione

in

a

11768 Recupero di Fabbrica Durini Giovine Alzate Finalmente abbiamo due iter possibili 1781715358

Recupero di Fabbrica Durini, ad Alzate Brianza, si riaccende la speranza grazie ad un’iniziativa del gruppo “Giovine Alzate”. “Abbiamo sempre avuto a cuore, e continueremo ad averlo, il tema delle case di Fabbrica Durini – annuncia il gruppo – La raccolta firme a supporto della richiesta di rimozione dei vincoli e della riqualificazione del borgo, ha prodotto un interscambio di PEC e incontri con la Soprintendenza. Finalmente abbiamo di fronte due iter possibili, che studieremo e valuteremo al fine di sistemare, dopo decenni, la situazione”.
“Anche se siamo in minoranza, anche se siamo Davide contro Golia, ce la metteremo tutta per farcela – scrivono i responsabili di “Giovine Alzate” – Ora i fatti, subito un tavolo di lavoro con maggioranza e fondazione”.

Tags: