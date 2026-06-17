Recupero di Fabbrica Durini, “Giovine Alzate”: “Finalmente abbiamo due iter possibili”

Recupero di Fabbrica Durini, ad Alzate Brianza, si riaccende la speranza grazie ad un’iniziativa del gruppo “Giovine Alzate”. “Abbiamo sempre avuto a cuore, e continueremo ad averlo, il tema delle case di Fabbrica Durini – annuncia il gruppo – La raccolta firme a supporto della richiesta di rimozione dei vincoli e della riqualificazione del borgo, ha prodotto un interscambio di PEC e incontri con la Soprintendenza. Finalmente abbiamo di fronte due iter possibili, che studieremo e valuteremo al fine di sistemare, dopo decenni, la situazione”.

“Anche se siamo in minoranza, anche se siamo Davide contro Golia, ce la metteremo tutta per farcela – scrivono i responsabili di “Giovine Alzate” – Ora i fatti, subito un tavolo di lavoro con maggioranza e fondazione”.