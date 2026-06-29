Ultratrail, impresa di Puppi in California: secondo all’esordio alla Western States

Impresa del comasco Francesco Puppi, atleta top a livello mondiale nelle lunghe distanze di trail running.

Il corridore di Guanzate ha preso parte sabato alla Western States, una delle gare di ultratrail più dure e famose al mondo, un percorso massacrante di 160 chilometri e 5mila metri di dislivello sulle montagne della Sierra Nevada, in California.

Puppi, al suo esordio su distanze così lunghe, si è subito inserito nel gruppo di testa, prendendo poi il comando della corsa attorno al centesimo chilometro.

Il comasco sembrava lanciato verso una vittoria clamorosa, ma negli ultimi chilometri il francese Vincent Bouillard è riuscito a cambiare passo e a tagliare il traguardo per primo.

Puppi ha chiuso secondo in 13h51’08”, una prestazione che ha lasciato a bocca aperta anche gli addetti ai lavori. E che consacra definitivamente il comasco ai vertici mondiali del trail running.