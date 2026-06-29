Breve parentesi dal caldo: temperature in calo anche a Como tra mercoledì e giovedì

Picco di temperature e poi una breve parentesi di temporali e calo termico. In queste ore anche l’Italia e la Lombardia hanno raggiunto l’apice del caldo con temperature intorno ai 38 gradi. “L’ondata di caldo estremo che sta attraversando l’Europa in questa fine di giugno sta assumendo proporzioni storiche. – spiegano gli esperti di 3bmeteo – Una massa d’aria subtropicale eccezionalmente calda ha investito il continente, frantumando record di temperatura sia storici sia mensili, tanto sul fronte delle massime diurne quanto su quello delle minime notturne”.

Come detto, però, è in arrivo una breve pausa. Secondo i meteorologi, “il rovente anticiclone nel corso della settimana si indebolirà progressivamente, favorendo così l’ingresso di correnti più fresche dal Nord Atlantico. Il forte contrasto termico porterà, tuttavia, alla formazione di rovesci e temporali che localmente risulteranno di forte intensità, accompagnati da grandinate e colpi di vento”.

I temporali porteranno un po’ di refrigerio, con massime in calo soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Domani su Como e provincia è prevista allerta vento, la temperatura massima sarà di 34 gradi, la minima di 26 gradi. Sono attese deboli piogge nel pomeriggio e un possibile temporale in serata. Temperature in calo in particolare nella giornata di mercoledì, quando la massima prevista è di 28 gradi, la minima di 23. Rovesci e schiarite in tarda mattinata. Le temperature torneranno a rialzarsi a partire dal weekend.