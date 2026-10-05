Traffico sulla Lariana, dall’allargamento della strada ai punti di inversione: riunione in Provincia

Code interminabili, rallentamenti e pazienza che viene messa a dura prova: è quello che vivono sempre più spesso residenti e turisti che imboccano, chi per lavoro e chi per piacere, la provinciale Lariana. Si è tenuta questo pomeriggio la riunione urgente in Provincia con il prefetto e tutti i sindaci del territorio per fare il punto sui lavori già realizzati, sugli interventi in corso e su quelli in programma, per condividere con le amministrazioni del territorio le attività messe in campo dalla Provincia. Grande assente, invece, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. È stato anche un momento di confronto sulle principali esigenze e criticità della Lariana, arteria fondamentale per la viabilità della zona. Tra queste, naturalmente, il traffico, spesso paralizzato, lungo la strada che costeggia la sponda orientale del Lago di Como. Nel piano dei lavori previsti dall’ufficio tecnico della Provincia, per un investimento complessivo di 8,4 milioni di euro, rientrano interventi di allargamento e riqualificazione della strada in più punti, oltre all’individuazione di due piazzali di inversione di marcia, a Careno e all’intersezione con la provinciale 44, fondamentali per evitare che mezzi pesanti si incrocino e restino incastrati e permettere agli autobus di effettuare la manovra.

I sindaci che si affacciano sulla Lariana, esasperati da una situazione sempre più frequentemente al collasso, si sono confrontati sul quadro attuale e hanno lanciato una serie di proposte. Alcune già note, dal doppio senso su via Manzoni, a Como, a nuovi semafori intelligenti per gestire la combinazione tra pedoni e veicoli fino a ipotesi meno plausibili come nuove gallerie per bypassare la Lariana. Particolare attenzione a Blevio, dove sono previsti ulteriori opere in quattro punti strategici del territorio. Le proposte riguardano la demolizione del fabbricato nelle immediate vicinanze della scuola, dove un anno fa era stato montato il ponte Bailey, l’allargamento della strada e la riqualificazione dell’area. Previsti anche l’allargamento del sottopasso in prossimità del parco, a completamento della vasca già realizzata dal Comune, l’ampiamento della strada vicino al parcheggio di Piazza dei Caduti, nella frazione Girola, la realizzazione di una passerella pedonale a valle della strada e completamento delle opere già eseguite in cemento armato e del percorso pedonale porticato. In programma, infine, la demolizione del fabbricato esistente in via Caronti, con la riqualificazione dell’area e la realizzazione di un golfo di fermata.

Non soltanto viabilità: una parte significativa degli interventi ha riguardato la messa in sicurezza dei versanti a monte della strada, anche attraverso le risorse del Pnrr destinate al contrasto del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla provinciale 44, collegata alla Lariana, nei territori di Veleso e Zelbio. E dal 12 ottobre prenderanno il via, in orario notturno, lavori in diversi tratti della Lariana, tra Blevio, Torno, Faggeto, Pognana Lario, Nesso e Lezzeno.

“La sicurezza e la percorribilità della nostra rete viaria rimangono una delle priorità della Provincia – ha dichiarato il presidente Fiorenzo Bongiasca – Sulla Lariana stiamo portando avanti un programma importante di interventi e sappiamo che c’è ancora molto da fare. Vogliamo intervenire non solo sulla sicurezza della strada, ma anche sulla sua fruibilità: dove possibile, allargare la carreggiata, creare nuovi marciapiedi e banchine, realizzare spazi per l’inversione di marcia e mettere in sicurezza i versanti. Sono interventi che richiedono risorse e programmazione, ma abbiamo un quadro preciso e continueremo a lavorare insieme ai Comuni e agli altri enti coinvolti”.