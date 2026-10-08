Cantù a caccia del riscatto: domenica a Desio arriva la corazzata Napoli di Repesa

Zero vittorie tra amichevoli estive e campionato. Inizio di stagione tutt’altro che semplice per la Pallacanestro Cantù che domenica alle 17 a Desio è pronta ad affrontare un secondo turno consecutivo interno. Di fronte Napoli, in una sfida a una delle big della serie A.

Nell’ultimo mercato il club campano ha rivoluzionato una squadra che è ora proiettata verso i vertici del torneo nazionale e delle coppe europee. L’allenatore è un tecnico dal curriculum prestigioso come Jasmin Repesa, che ha guidato Napoli a quattro vittorie in altrettante gare giocate fin qui tra Lba ed EuroCup.

Cantù si lecca le ferite dopo lo stop interno contro Udine, giunto con un punto di differenza dopo un tempo supplementare. “Ovviamente è un gran peccato commentare un risultato negativo alla fine di questa partita – ha detto al termine l’allenatore Frank Vitucci – Abbiamo reagito a tutti i momenti di difficoltà. Sicuramente potevamo far meglio in alcune situazioni di gioco, soprattutto i possessi 50-50: palle vaganti e rimbalzi lunghi, in cui loro sono stati più reattivi e infatti hanno tirato, al netto dei liberi, circa una decina di tiri più di noi e su uno scarto finale di un punto hanno fatto la differenza. È un peccato. Dovremo essere più efficienti nell’arco di tutta la partita”.

La biglietteria del PalaDesio per Acqua S.Bernardo-Napoli aprirà alle ore 15.30 nel giorno della partita.

È possibile acquistare i biglietti anche online al link: pallacanestrocantu.vivaticket.it/it/event/acqua-s-bernardo-cantu-napoli-basketball/319973