Furto e aggressione nella notte a Como, arrestato un 21enne egiziano

Turisti derubati nella notte mentre dormivano nel loro van a Como, in via per Cernobbio. Il colpo è stato notato da un automobilista di passaggio, che assieme con la vittima ha provato a fermare i sospetti ladri. I malviventi hanno reagito colpendo con calci e pugni i due per fuggire. Uno, un 21enne egiziano, è stato comunque bloccato e poi arrestato dai carabinieri.

Due ladri, secondo le prime ricostruzioni hanno preso di mira il van di una coppia di turisti romeni, parcheggiato sulla strada. Marito e moglie, 67 e 63 anni, che dormivano nel mezzo, sono stati svegliati da un forte rumore. Subito si sono resi conto dell’incursione nel furgone e hanno visto che erano stati rubati abiti ed effetti personali. L’uomo ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112.

La vittima del furto e un testimone, un automobilista di passaggio, sono intanto riusciti a intercettare i sospettati vicino al lido di Villa Olmo. Avvicinati dai due, i malviventi hanno reagito colpendoli con calci e pugni nel tentativo di scappare. Uno dei ladri è riuscito a dileguarsi scavalcando la recinzione della struttura. L’altro è stato bloccato a terra dai due uomini fino all’arrivo dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno preso in consegna il sospettato, un 21enne egiziano risultato irregolare in Italia. Durante la successiva perquisizione, i carabinieri hanno trovato addosso al giovane un sacchetto contenente i beni sottratti alla donna. Lungo il tragitto percorso dai ladri, sono stati trovati gli altri oggetti rubati alla coppia, compresi i documenti d’identità abbandonati durante la corsa. Tutto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

Il 21enne è stato portato in carcere al Bassone con l’accusa di rapina impropria. Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare il complice riuscito a fuggire.